Incidente sull'A30, auto finisce fuori dalla carreggiata: grave un prete, morta sua madre

Unstradale si è verificato domenica 26 gennaio 2025, intorno alle 20:00, sull’strada A30 Caserta-Salerno, nei pressi di Sarno. Nell’impatto sono rimasti coinvolti don Emanuele Di Mare, sacerdote 59enne della chiesa della Madonna del Rivaio a Castiglion Fiorentino, e sua, un’anziana di 80 anni. I due, originari di Ferrandina (Matera) ma residenti in provincia di Arezzo, erano in viaggio verso la loro terra d’origine quando l’guidata dal sacerdote ha urtato la segnaletica stradale, finendo contro un paracarro al chilometro 38.Intervento tempestivo, ma conseguenze tragicheI Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno sono accorsi per estrarree figlio dall’abitacolo, rimasto accartocciato nella parte anteriore a causa dell’urto. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse e si è reso necessario l’utilizzo di strumenti specifici.