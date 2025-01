Justcalcio.com - Il manager del Manchester United Ruben Amorim preferirebbe giocare a 63 anni su Star fuori dal bene: Rapporto

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Ildelha offerto un accusa dannoso sul futuro di uno dei giocatori di stelle del club.Da quando è arrivato all’Old Trafford,è stato onesto nella sua valutazione dei risultati e della squadra nel suo insieme, con alcuni individui anche individuati per le critiche. Tuttavia, il boss portoghese ha fatto un ulteriore passo avanti nel fine settimana.Parlando dopo la vittoria per 1-0 delsu Fulham di domenica,ha ancora una volta affrontato il motivo per cui Marcus Rashford non è riuscito a fare la squadra della giornata, suggerendo che avrebbe preferito mettere il suo allenatore di portiere di 63nella squadra davanti ai giocatori che non sono È disposto a dare tutto per la squadra.