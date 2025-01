Devi lasciare la casa Grande Fratello la notizia sul concorrente più chiacchierato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nuovo appuntamento oggi, lunedì 27 gennaio, con il, in diretta su Canale 5, per una puntata ricca di colpi di scena. Questa sera, come di consueto, si terrà un’eliminazione decisa dal televoto. Inoltre, la modella brasiliana Helena Prestes, recentemente rientrata nellagrazie al ripescaggio, sarà al centro di un acceso confronto con gli altri concorrenti. Il suo ritorno ha suscitato molte critiche, in particolare da parte di Alfonso, Shaila e Lorenzo, che non hanno approvato la scelta della produzione, giustificata da un calo degli ascolti.Un altro tema caldo della serata sarà la tregua inattesa tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Nonostante i conflitti che le avevano divise in passato, il loro riavvicinamento non convince tutti. Tra i più dubbiosi spiccano Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato, che continuano a mostrare scetticismo verso la sincerità del loro rapporto.