Curtain bob | il caschetto si regala la frangia

È ilbob il taglio di capelli del momento, l’ennesima reinterpretazione del corto più amato di sempre. Dopo la versione classica alla Valentina di Crepax, quelle con riga laterale e maxi ciuffo e – ovviamente – la più easy, taglio pari e fronte libera, ilcona tendina è la nuova versione del bob. Ancora più irresistibile.bob: il corto “furbo” che dona a tutteIl trionfo, come sempre più spesso avviene quando si parla di trend, sui social, Pinterest e Tik Tok in testa, dove non è difficile trovare l’ispirazione giusta, dai bob pari a quelli shaggy, con scalature micro o più marcate cheno più movimento alla chioma. «Ilbob è l’evoluzione del bob che incontra laa tendina del fox cut», spiega Salvo Filetti, Hair designer Compagnia della Bellezza.