Come finisce il film Wrong Turn – The Foundation | una fuga sanguinosa

– Thecon Jen, la protagonista, che riesce a sfuggire alla setta di cannibali conosciutaThe. Dopo aver passato mesi all’interno della comunità per proteggere suo padre e guadagnarsi la loro fiducia, Jen inscena una. Tuttavia, ilsi conclude con un colpo di scena: i membri della setta cercano di riportarla indietro, ma lei, con un atto di estrema determinazione e violenza, elimina i suoi inseguitori per proteggere la sua nuova vita e la sua famiglia.Nel, Jen e il suo gruppo di amici si avventurano nei boschi della Virginia, ignorando i numerosi avvertimenti locali di restare sui sentieri segnati. Presto si imbattono in The, una comunità isolata che vive secondo le proprie leggi primitive. Dopo aver violato accidentalmente il loro territorio, gli amici vengono catturati e sottoposti a un crudele processo.