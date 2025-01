Lapresse.it - Caso Visibilia, Santanchè: “Non mi dimetto. Parole Meloni vanno ascoltate”

A margine della cerimonia di apertura del Villaggio Italia, a Gedda, in Arabia Saudita, ha parlato la ministra del Turismo, Daniela. “Dimettermi? “Ancora? Ho detto tutto quello che dovevo dire. Che lingua parlo io? Spero di essere sempre chiara, ci metto sempre la faccia, vi voglio tanto bene. Qui siamo a Gedda e c’è l’Amerigo Vespucci, c’è un pezzo dell’Italia e siamo tutti orgogliosi della nostra appartenenza” ledell’esponente di governo. “Io vengo e sono in un partito garantista“, evidenzia.Su quanto detto dalla presidente del Consiglio,sottolinea: “Ledinoninterpretate. Non devo commentare ledella premier, ha parlato lei e basta”. La ministra del Turismo aggiunge che in agenda non c’è alcun incontro con la leader di Fratelli d’Italia.