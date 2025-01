Juventusnews24.com - Capozucca: «Giocatori come Cambiaso vanno tenuti, per Vlahovic è importante un aspetto. Napoli Juve? Si è notata questa differenza tra le due squadre» – ESCLUSIVA

di Carlo Pranzoniinperntusnews24: il suo commento sul momento di forma dei bianconeri e sul mercatoAè arrivato il primo ko stagionale per la, che al Maradona trova la sconfitta per 2-1 dopo l’iniziale vantaggio firmato Kolo Muani. Continua il momento altalenante di risultati per i bianconeri: di questo, e non solo solo, ha parlato inperntusnews24 il noto dirigente Stefano.Laperde la prima partita stagionale a: cosa lascia la partita del Maradona?«Nei 90 minuti sicuramente ilha meritato, mentre nel primo tempo laha fatto molto bene. Poi è normale che laaccusi la stanchezza, nell’ultimo periodo ha affrontato più partite e tutte impegnative, ha avuto incontri difficili. Invece ilnon ha le coppe e alla lunga pesa un attimino la