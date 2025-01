Lanazione.it - Bisonte, solo un punto. Stop amaro al tie break

ILFIRENZE 2 HONDA OLIVERO CUNEO 3 FIRENZE: Acciarri 4, Malual 21, Butigan 1, Leonardi (L), Battistoni 2, Giacomello 3, Nervini 6, Baijens 19, Lapini ne, Cagnin 4, Agrifoglio 2, Davyskiba 13. All. Bendandi. CUNEO: Colombo ne, Martínez 12, Polder ne, Cecconello 9, Panetoni (L1), Dodson 16, Scialanca (L2) ne, Bjelica 15, Bakodimou 1, Signorile 2, Kozuch ne, Brambilla 2, Kapralova 21, Sánchez Savón ne. All. Pintus. Arbitri: Vagni – Luciani. Parziali: 25-23, 18-25, 25-18, 16-25, 9-15. FIRENZE – Unmuove la classifica ma non basta: la sconfitta de Ilal tie-con Cuneo (la sesta consecutiva in campionato) nello scontro diretto con un’altra di bassa classifica aggrava la posizione delle fiorentine, ora terzultime a +2 su Talmassons e Roma e con unin meno di Perugia e dello stesso Cuneo.