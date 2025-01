Ilnapolista.it - Benitez: «Conte favorito senza Coppe? No, certe sfide alimentano motivazioni e stimoli»

La Gazzetta dello Sport intervista Rafasulla corsa a due di Napoli e Inter. Lui che è stato su entrambe le panchine ben conosce le dinamiche che ci sono dietro.Le sette vittorie consecutive del Napoli.«E basterebbero questi successi per farsi un’idea della forza della squadra die del suo allenatore. E’ entrata in una serie di partite difficilissimi – l’Atalanta prima, la Juventus dopo – e ne è uscita non soltanto con due vittorie ma con due rimonte incredibili. Questo dimostra la statura dei giocatori, la personalità che le ha dato il suo tecnico e il lavoro che si nasconde dietro questo exploit».Si dice: «Ma il Napoli non gioca le». Sulla questione,ha una teoria assai più ampia.«È vero che ogni tre giorni si fa tanta fatica ma io aggiungo pure che le partite – la cosa più bella del calcio – diventano un aspetto allenante e come tale i tecnici sanno sfruttarle.