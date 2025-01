Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Piantumazione di cinque alberi in via XXV Aprile: un’iniziativa condivisa per il Bene della Città

Leggi su Laprimapagina.it

Oggi, 25 gennaio,nuovisono stati piantumati in Via XXVgrazie alla collaborazione tra l’Associazione Moderata Durant e il Comune di. L’evento, che si inserisce nel progetto di miglioramento del quartiere e, ha visto il contributo attivo dei cittadini, come sottolineato dal commento di Gianluca Vasapollo, che ha esortato tutti a partecipare alcomune.Gli, donati gratuitamente dall’Associazione, sono un segno tangibile dell’impegno continuo per la cura del verde e per un futuro più sostenibile per la comunità. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione, che mira a rendereancora più accogliente e vivibile per i suoi abitanti.