Ilfattoquotidiano.it - Trump vuole svuotare Gaza: “La ripuliremo, i palestinesi vadano in Giordania ed Egitto”. E la destra israeliana applaude: “Idea eccellente”

. Donaldha partorito un piano per la Striscia che, sostanzialmente, prevede la deportazione verso altri Paesi del Medio Oriente di tutta la popolazione palestinese spiegando che la mossa potrebbe essere “temporanea o a lungo termine” per affermare la pace nell’area. “Stiamo parlando di un milione e mezzo di persone, e noitutto”, ha detto il presidente degli Stati, definendoun “cantiere di demolizione”.Le parole disono state subito applaudite dall’estrema, che dal 7 ottobre 2023 ha più volte spinto per una soluzione ancor più radicale parlando di occupazione dei territori e arrivando a minacciare, negli scorsi giorni, un rovesciamento del governo Netanyahu quando è stata annunciata la tregua. Protagonista, sempre lui, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich.