Lanazione.it - Trofeo Nave, edizione epica. I podisti sfidano il maltempo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 gennaio 2025 – Un evento memorabile quello del 44°, una corsa che ha visto i partecipanti sfidare non solo la fatica, ma anche una tempesta che ha messo a dura prova ogni runner. Con partenza e arrivo presso la palestra di Via Gran Bretagna, nel cuore di Rovezzano, l'organizzazione ha dimostrato ancora una volta la sua impeccabile efficienza. Grazie a un vero esercito di volontari, armati di bandierine lungo il percorso e di sorrisi all'accoglienza, l'evento è stato gestito con professionalità., le foto della corsa La distribuzione dei numeri, il deposito borse custodito e il ristoro, definito da molti un "pranzo di nozze", hanno reso l'esperienza indimenticabile, nonostante le avverse condizioni meteo. La giornata era iniziata con una temperatura mite, lasciando presagire condizioni ideali per correre e godere dei panorami mozzafiato di Firenze dall'alto.