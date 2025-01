Ilrestodelcarlino.it - Stellone: "Dalla trasferta a Terni dobbiamo cogliere il massimo"

"La classifica dice che la sfida contro la Ternana, così proprio come quella dell’andata, è un big match. Noi siamo intenzionati a dar continuità alla bella vittoria di Pontedera. Vogliamo osare così da poter ottenere ilanchedi".alla vigilia della gara che consentirebbe alla Vis l’aggancio al terzo posto non vuole più nascondersi: "Abbiamo molto apprezzato il supporto dei nostri tifosi nell’allenamento mattutino. Hanno dato al gruppo squadra una bella carica. Con grande concentrazionequindi cercare di fare ancora meglio della gara d’andata". Le ambizioni, in vista della gara di oggi, restano dunque elevate: "Prima della brutta sconfitta contro il Pineto, avvenuta nell’ultima giornata, la Ternana era reduce da una serie di ventuno risultati utili consecutivi.