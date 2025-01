Quotidiano.net - Skoda Elroq. Il Suv medio è solo elettrico

di Giuseppe Tassisi regala un Suvtutto. Si chiamae debutta con un test drive per la stampa internazionale a Palma di Majorca. Fra gli ultimi tepori di un sole che declina presto, scopriamo come si colloca l’ultima nata nella strategia del brand ceko, sempre più affrancato dalla vetusta immagine di marchio periferico e a basso costo.oggi è un punto di forza nella galassia Volkswagen, trae linfa preziosa dalle piattaforme condivise con gli altri marchi del gruppo e mantiene prezzi contenuti rispetto alla qualità dei modelli proposti., che nasce sulla piattaforma MEB del gruppo, è di fatto l’alternativa elettrica alla termica Karoq e arriverà sul mercato nel 2025. Lungo 4,49 metri e compatto nelle linee, il Suv utilizza il nuovo designModern Solid: frontale imponente, cofano allungato con apertura controvento, fiancate scavate per favorire l’aerodinamica, posteriore alto solcato dalla firma luminosa.