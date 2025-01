Sport.quotidiano.net - Serie D (girone E): il big-match della 21ª giornata è Grosseto-Livorno. Seravezza contro la miglior difesa. Out Bellini e Turini. Riecco Bedini

Ormai ritenuto imprendibile il primo posto del(che oggi ha il big-) che è volato a +10, l’obiettivo delin questa parte discendentestagione (siamo a 14 turni dal termineregular season) è quello di mantenere l’attuale secondo posto o comunque chiudere l’annata sul podio, fra le prime treclasse. Non sarà semplice vista la portata delle contendenti a partire proprio dal(cui oggi però i verdazzurri potrebbero mangiar punti) e per arrivare alle varie Foligno e Siena. In questa 21ª(quarta di ritorno) ilva in trasferta nel fiorentino, a Tavarnelle Val di Pesail San Donato degli ex verdazzurri Emanuele Maffei ine Leonardo Manfredi in attacco. All’andata finì 0-0 al “Buon Riposo“ e nei gialloblù allenati dal ’Condor’ viareggino Vitaliano Bonuccelli c’era ancora la stella Sylla, che da poco ha rescisso.