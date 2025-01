Sei in una brutta situazione Grande Fratello gli amici veri affrontano Javier | Devi rimediare subito

Leggi su Caffeinamagazine.it

Le dinamiche all’interno della casa delsi fanno sempre più intricate, e al centro di tutto c’è, il pallavolista che si ritrova travolto da sentimenti contrastanti e relazioni ambigue. L’improvvisa dichiarazione di Helena ha lasciatospiazzato, portandolo a confrontarsi con Amanda e Iago, due coinquilini con opinioni ben diverse su come dovrebbe gestire la. Seduto sul dondolo,si è confidato con Amanda, esprimendo tutta la sua confusione. >> “Scelta obbligata”. Comunicato ufficiale del, la decisione sul programma“Helena per me è come te”, ha detto il pallavolista, cercando di spiegare che non c’è nulla di più profondo o significativo nel rapporto con la modella rispetto a quello con Amanda. Quest’ultima, tuttavia, non è convinta e gli ha risposto con schiettezza: “Se anche con le parole continui a dire siamo, da fuori potrebbe sembrare altro.