Scuola materna 'C.Consanni'. Aperte le iscrizioni per i piccoli

ORBETELLOSonoe si chiuderanno il 10 febbraio prossimo leper laparitaria comunale "C. Consani". É il ’Progetto 1/6’ per i bambini nella fascia tra i 3 e i 6 anni, per un numero massimo di 25 bambini. Occorre essere residenti nel Comune di Orbetello (deve essere residente sia il bambino che uno dei genitori). Le eventuali istanze presentate per bambini non residenti (o che, pur essendo residenti, non hanno neanche uno dei genitori residenti), verranno prese in considerazione soltanto in forma residuale, se pervenute entro la scadenza del bando, ed in assenza di domande dei residenti anche pervenute in ritardo (si veda bene quanto dettagliato nel regolamento). Qualora ammessi, i non residenti dovranno pagare rette differenziate rispetto a quelle dei residenti.