Roma: spaccano vetrina gioielleria all'Alessandrino, furto da 150 mila euro, 3 ricercati

Tre persone incappucciate, nel pomeriggio di venerdi’ scorso intorno alle 18, sono arrivate a piedi davanti a unadi viale Alessandrino 379 a, hanno acceso un fumogeno, hanno spaccato laesterna con un bastone e hanno derubato preziosi per un valore di 150, prima di mettersi in fuga.Sul posto e’ accorsa la polizia scientifica, il fumogeno e il bastone sono stati abbandonati davanti al negozio e quindi sono stati sequestrati. Sono in corso indagini della polizia, con l’analisi delle immagini della videosorveglianza, per risalire ai tre rapinatori.Agenzia Nova