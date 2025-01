Ilrestodelcarlino.it - Rapinatori a Borello, il fattorino che consegna le paste ai bar: “Mi puntava il coltello alla schiena”

(Cesena), 26 gennaio 2025 – È ancora caccia aidiche hanno seminato il panico mercoledì mattina armati di coltelli e machete. Le indagini dei carabinieri continuano senza sosta, mentre emerge il racconto di una vittima. Si tratta dell’uomo che mercoledì mattinava leai bar di. Uno dei tre(sembra si tratti di tre giovani nordafricani sui 20 anni) sarebbe già stato identificato e indagato. Ma non si è potuto procedere al suo arresto perché non è stato colto mentre commetteva il fatto. “Aveva occhi scurissimi di un nero intenso, la bocca coperta da un foulard e il cappuccio del giubbotto calato sul viso. Riuscivo a vedere solo la fronte del ragazzo e il suo sguardo fisso su di me. Mi ha puntato un, sentivo la lama a contatto con i miei vestiti”.