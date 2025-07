Inter occhio a Thuram | se parte ipotesi clamorosa per sostituirlo

L’Inter si prepara a un mercato in fermento, con voci che non si placano riguardo alle possibili partenze di calciatori chiave. Tra gli indizi più recenti, spunta anche Thuram: si prospetta una clamorosa ipotesi di sostituzione che potrebbe rivoluzionare la rosa nerazzurra. Il futuro dei biancazzurri è in bilico, e le decisioni che prenderanno potrebbero influenzare la loro competitività nella prossima stagione. Restate sintonizzati, perché il mercato è ancora tutto da scrivere.

Le possibili partenze dall’Inter per altri lidi non conoscono sosta. Dopo le ipotesi affiorate su Hakan Calnahoglu e Denzel Dumfries, il discorso coinvolge adesso anche l’attaccante Marcus Thuram. Il pronunciamento forte e critico di Lautaro Martinez l’indomani dell’estromissione dell’ Inter dal Mondiale per Club a opera della Fluminense ha indubbiamente lasciato qualche strascico dividendo lo spogliatoio tra favorevoli e contrari. Ma al di là di quest’aspetto, alla finestra vi sono due club di prestigio a bussare alla porta della dirigenza di viale della Liberazione per cercare di mettere le mani sul figlio d’arte (di Lilian, ex stella di Monaco, Inter, Parma e Barcellona) che in nerazzurro ha totalizzato sinora 67 presenze andando a bersaglio ventisette volte e nella nazionale transalpina è sceso in campo in trenta occasioni con due centri all’attivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: inter - thuram - ipotesi - occhio

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

Come riferito da diversi quotidiani, come La Repubblica e Il Giorno, l'ipotesi addio all'Inter per Thuram non è così remota. Marcus ha una clausola di rescissione da 85 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe ascoltare offerte anche intorno ai 70. Soprattutto perché l Vai su Facebook

Inter, occhio a Thuram: assalto dalla Premier?; Il Giorno - Inter, occhio a Thuram: due big in Premier cercano un centravanti. In caso di addio spunta...; Inter, rivoluzione in attacco: occhi su Bonny e Castro, la verità su Zirkzee.

Inter, chi resta? Ora anche Thuram può partire, Arsenal e United preparano l’assalto: Kean il sostituto designato - , rischia di perdere anche Thuram e Frattesi, finiti nel mirino di Arsenal e Manchester United. Da sport.virgilio.it

Calhanoglu via? Occhio a Stiller! Inter non ha urgenza di un play! - L’Inter è alla ricerca del profilo ideale per sostituire Hakan Calhanoglu, suo regista titolare negli ultimi 2 anni. Scrive inter-news.it