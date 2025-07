Revolut con IBAN italiano per tutti | partita la migrazione dei vecchi clienti

Revolut sorprende ancora, lanciando la migrazione dei clienti italiani verso un IBAN nostrano. Questo cambiamento strategico apre nuove opportunità di gestione finanziaria più comoda e conforme alle normative italiane. Ma come funziona il passaggio e cosa bisogna fare per confermarlo? Scopriamo insieme i dettagli di questa importante novità, per assicurarti un’esperienza bancaria sempre più semplice e sicura.

Revolut avvia la migrazione dei "vecchi" clienti verso IBAN italiano: ecco come funziona il passaggio e cosa fare per confermarlo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Revolut con IBAN italiano per tutti: partita la migrazione dei vecchi clienti

In questa notizia si parla di: revolut - iban - italiano - migrazione

Revolut, al via la migrazione dei conti in Italia: prime mail e primi IBAN italiani Vai su X

Revolut, al via la migrazione dei conti in Italia: prime mail e primi IBAN italiani; Come avere IBAN italiano Revolut; Passare all’IBAN italiano con Revolut: guida per i già clienti.

Revolut, al via la migrazione dei conti in Italia: prime mail e primi IBAN italiani - Alcuni clienti della fintech avevano avuto un assaggio già il mese scorso, quando sono stati avviati i primi test di migrazione alla nuova succursale italiana di ... Riporta hdblog.it

Revolut con IBAN italiano: via libera al passaggio per tutti i clienti, controllate l'app! - Revolut ha ufficialmente dato il via al passaggio a IBAN italiano per tutti i suoi vecchi clienti che avevano un IBAN lituano: ecco come fare. Scrive smartworld.it