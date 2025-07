Vibo Valentia Incontro tra il Questore e Forza Italia Giovani | al centro legalità e sicurezza

Al centro dell’incontro tra il Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, e i giovani di Forza Italia Giovani, si è discusso di legalità e sicurezza, temi di cruciale importanza per il futuro della comunità. In un clima di dialogo aperto e costruttivo, sono state condivise strategie e proposte per rafforzare la tutela del territorio. L’evento rappresenta un passo importante verso un impegno condiviso per una città più sicura e responsabile.

Nella giornata odierna il Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, ha ricevuto una delegazione di giovani appartenenti al movimento “Forza Italia Giovani Vibo Valentia”, accompagnati dal Segretario Provinciale di Forza Italia e Consigliere Regionale Michele Comito. All’incontro, svoltosi in un clima di dialogo e collaborazione, hanno preso parte anche il Vicario del Questore, Fabio Catalano, e il Capo di Gabinetto, Antonio Lanciano. Al centro della discussione i temi della legalità e della sicurezza nel territorio provinciale. A conclusione dell’incontro, la delegazione giovanile e il consigliere Comito hanno espresso parole di apprezzamento per l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, sottolineando l’importanza del loro lavoro nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel promuovere una cultura della legalità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Incontro tra il Questore e Forza Italia Giovani: al centro legalità e sicurezza

