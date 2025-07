Sommer ai saluti? Romano | L’Inter apre alla cessione tocca a lui scegliere

Il mercato in casa Inter si infiamma con voci inattese: oltre a Hakan Calhanoglu, anche Yann Sommer potrebbe presto cambiare maglia. La sorpresa scuote i tifosi nerazzurri, che si domandano se questa sia solo una semplice ipotesi o il preludio a un nuovo capitolo. Fabrizio Romano svela dettagli esclusivi sulla possibile cessione del portiere svizzero: ecco cosa c’è da sapere...

Non solo Hakan Calhanoglu. Il Galatasaray avrebbe messo nel mirino anche un altro calciatore nerazzurro. Si tratta dell’estremo difensore Yann Sommer, in una notizia che è sembrata essere un fulmine a ciel sereno, in quanto mai nulla aveva fatto presagire ad un malumore dello svizzero o alla sola semplice volontà di cambiare aria da parte sua. Sommer, parla Fabrizio Romano. Sul possibile addio dello svizzero l’indiscrezione è stata confermata anche da Fabrizio Romano, e di solito quanto da lui riportato va sempre preso come un assioma. Motivo in più per credere come l’interesse dei turchi per Sommer sia reale, così come lo è l’apertura dell’ Inter al possibile trasferimento, con la società che non sembra dunque aver apposto un veto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

