Pisogne perde l’equilibrio e cade sbattendo la testa | grave 68enne L’ipotesi | malore causato dal caldo record

A Pisogne, un uomo di 68 anni ha avuto un grave incidente domestico, precipitando da un muretto mentre svolgeva lavori in casa. L’episodio, avvenuto nel cuore del caldo record di questa estate, potrebbe essere stato causato da un malore. Ora si trova ricoverato in condizioni serie agli Spedali Civili di Brescia, dove medici e infermieri fanno il possibile per salvarlo. La sua vicenda ci ricorda quanto il caldo possa mettere a rischio la nostra salute e sicurezza.

Pisogne (Brescia) – A Pisogne oggi nel pomeriggio un uomo di 68 anni ha avuto un grave incidente domestico e ora è in condizioni serie agli Spedali Civili di Brescia, dove medici e infermieri stanno facendo di tutto per salvarlo. Il soccorso è stato necessario dopo che l’uomo è precipitato da un muretto mentre svolgeva lavori domestici. È caduto da una altezza di circa due metri. L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 14 in un’abitazione di via delle Minerve, nel comune lacustre, dove in quel momento c’erano circa 36 gradi e batteva un sole cocente. Secondo la prima ricostruzione dei fatti l’uomo avrebbe perso l’equilibrio cadendo con violenza e battendo la testa sul terreno, riportando un trauma cranico che lo avrebbe fatto perdere conoscenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pisogne, perde l’equilibrio e cade sbattendo la testa: grave 68enne. L’ipotesi: malore causato dal caldo record

In questa notizia si parla di: pisogne - grave - perde - equilibrio

Pisogne, perde l’equilibrio e cade sbattendo la testa: grave 68enne. L’ipotesi: malore causato dal caldo record; Schianto a terra dopo un volo di sei metri: grave operaio di Pisogne.

Pisogne, perde l’equilibrio e cade sbattendo la testa: grave 68enne. L’ipotesi: malore causato dal caldo record - L’incidente è avvenuto intorno alle 14 nel comune lacustre, dove in quel momento c’erano circa 36 gradi e batteva un sole cocente. Si legge su ilgiorno.it

Pisogne, cade lungo un pendio scosceso: grave 18enne - Il Giorno - Grave infortunio nella notte a Gratacasolo di Pisogne, dove una giovane di 18 anni è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Darfo Boario Terme. Secondo ilgiorno.it