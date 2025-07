Ha abusato delle nipotine ma la condanna a 14 anni è nulla per vizi procedurali

Una vicenda che scuote la coscienza collettiva: un uomo condannato per gravissimi abusi sulle nipotine ottiene ora l’annullamento della sentenza a causa di vizi procedurali. La Corte d’Appello dell’Aquila ha infatti dichiarato la nullità della condanna di 14 anni, evidenziando l’irregolarità delle notifiche relative all’udienza. Un episodio che solleva importanti interrogativi sul rispetto delle garanzie processuali e sulla tutela delle vittime.

La Corte d'Appello dell'Aquila ha dichiarato la nullità della sentenza con cui il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sulmona (L'Aquila), Marta Sarnelli, aveva condannato a 14 anni di reclusione un 42enne per aver commesso abusi sulle nipotine minorenni. Alla base dell'annullamento della condanna c'è l'irregolarità delle notifiche per la fissazione dell'udienza davanti.

