Incidente sul lavoro stagista 17enne cade da un soppalco in Friuli | ferito gravemente

Un giovane stagista di appena 17 anni ha vissuto un grave incidente sul lavoro a Maron di Brugnera, nel Friuli. Caduto da circa tre metri da un soppalco, il ragazzo ha riportato ferite serie, tra cui traumi cranici e toracici. L'intervento tempestivo delle équipe di emergenza ha permesso di stabilizzarlo, ma la vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza nei tirocini estivi. La strada verso il recupero è ancora lunga, mentre le indagini cercano di chiarire le cause dell’incidente.

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in modo grave cadendo da un soppalco nell’azienda in cui stava lavorando, a Maron di Brugnera, in provincia di Pordenone. Secondo quanto si apprende, il giovane, uno studente impegnato in un tirocinio estivo, sarebbe caduto da un’altezza di circa tre metri, probabilmente a causa del cedimento di un controsoffitto. Nella caduta il 17enne ha riportato un trauma cranico e toracico, ma è stato stabilizzato dai soccorritori e trasportato in elicottero in ospedale a Udine, dove è ricoverato. Il ragazzo non è in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Sacile e gli ispettori dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente e l’area dove si è verificato l’incidente è stata posta momentaneamente sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it