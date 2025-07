Ghost in the shell ritorna con un sorprendente revival dell’anime

Il ritorno di Ghost in the Shell, un'icona cyberpunk amata da generazioni, si fa finalmente realtà con un nuovo progetto anime promosso dallo studio Science Saru. Dopo anni di attesa, i fan possono festeggiare questa rinascita che promette di innovare e rispettare le radici del franchise. La notizia più interessante riguarda la direzione artistica e le tematiche affrontate, che si preannunciano ancora più coinvolgenti e visionary, pronti a conquistare nuove e vecchie generazioni.

annuncio del nuovo progetto anime di ghost in the shell. Il franchise di Ghost in the Shell si prepara a una nuova rinascita grazie all'annuncio di un recente progetto anime, promosso con grande entusiasmo e attenzione dai fan e dagli addetti ai lavori. La produzione, affidata allo studio Science Saru, rappresenta il primo ritorno ufficiale della serie dal 2015, quando fu realizzato Ghost in the Shell: Arise. La notizia più interessante riguarda la volontà di avvicinarsi maggiormente alle fonti originali, cioè al manga scritto da Masamune Shirow. le anticipazioni sul nuovo anime di ghost in the shell.

