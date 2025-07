Wimbledon 2025 doppio femminile | Errani e Paolini eliminate al secondo turno

a bissare il successo, lasciando spazio a una prestazione sotto le aspettative. Nonostante il talento e la determinazione, Errani e Paolini si sono confrontate con avversarie più affiatate, uscendo di scena troppo presto. È un passo indietro, ma anche una lezione importante per il futuro: ogni esperienza, buona o cattiva, contribuisce a rafforzare la passione e la voglia di tornare più forti. La strada verso la vetta è ancora lunga e ricca di speranze.

Termina al secondo turno l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile a Wimbledon 2025. Le azzurre sono state battute con un netto 6-3 6-2 dalla coppia composta da Latisha Chan e Barbora Krejcikova, in un match a senso unico che ha visto le italiane faticare sin dalle prime battute. Dopo un buon esordio al primo turno, con la vittoria contro Cristina Bucsa e Miyu Kato, le due tenniste italiane non sono riuscite a ripetere la prestazione. Paolini, più propositiva, ha provato a tenere in vita il match, ma la maggiore esperienza e solidità delle avversarie ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com