f1 ferrari in scia a norris sul giro secco in fp2 a silverstone antonelli davanti a russell

Nella seconda sessione di prove libere a Silverstone, Norris si conferma il protagonista assoluto conquistando il miglior tempo con un 1’25”816, dimostrando tutta la sua competitività. La Ferrari si mostra in scia, mentre Antonelli sopravanza Russell, promettendo grandi emozioni per il weekend. La sfida tra le stelle della Formula 1 si fa infuocata: il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 si avvicina, e l’attesa cresce!

Va in archivio con il miglior tempo di Lando Norris la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, valevole come dodicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren, vincitore pochi giorni fa del GP d'Austria, ha confermato il suo buon stato di forma risultando il più veloce nella simulazione di qualifica pomeridiana con gomme soft grazie ad un ottimo time-attack da 1'25?816. Il nativo di Bristol ha preceduto in classifica le Ferrari, protagoniste di uno dei venerdì più convincenti dell'anno attestandosi nel ruolo di seconda forza in campo e inserendosi in mezzo alle MCL39 almeno sul giro secco.