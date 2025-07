Marco Malvaldi autore del BarLume al Valdichiana Village

Preparati a vivere una serata all’insegna della cultura e del divertimento: sabato 5 luglio, il Valdichiana Village ospiterà Marco Malvaldi, autore del celebre Barlume, per un coinvolgente talk letterario che incanterà gli appassionati e i curiosi. Con l’arrivo dei saldi estivi, un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo della letteratura e delle storie di Malvaldi, mentre gli oltre 130 negozi rimarranno aperti fino alle 23, offrendo shopping e intrattenimento in un’unica serata.

Arezzo, 4 luglio 2025 – Sabato 5 luglio, in occasione del primo giorno dei saldi estivi, a l Valdichiana Village o spite d'eccezione della serata s arà Marco Malvaldi, scrittore tra i più amati del panorama italiano, autore di saggi, romanzi e della celebre serie di romanzi del BarLume, che incontrerà il pubblico in un coinvolgente talk letterario a partire dalle ore 21.00. Gli oltre 130 punti vendita resteranno aperti fino alle 23, con l'opportunità di approfittare delle esclusive offerte dei saldi estivi, mentre le aree food accoglieranno gli ospiti fino a mezzanotte. A completare l'atmosfera, le sonorità energiche di un DJ set accompagneranno la notte del Village, rendendola ancora più indimenticabile.

