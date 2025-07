Precipita durante uno stage aziendale in Friuli | grave 17enne

Un grave incidente scuote il Friuli: un giovane di 17 anni, durante uno stage aziendale a Maron di Brugnera, è precipitato da circa tre metri, riportando ferite serie. La tragedia solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dei giovani studenti coinvolti in stage. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle eventuali responsabilità, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia del ragazzo, sperando in una pronta ripresa.

Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito cadendo da un soppalco nell'azienda in cui stava lavorando, a Maron di Brugnera, in provincia di Pordenone. Secondo le prime informazioni il giovane era impegnato in uno stage aziendale e sarebbe caduto da un'altezza di circa tre metri, probabilmente a causa del cedimento di un controsoffitto. Nella caduta ha riportato un trauma cranico e toracico.

