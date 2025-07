Divieto di tenere i cani alla catena | c’è la legge ma serve anche la formazione

Dal primo luglio, l’Italia compie un passo importante verso la tutela degli animali, vietando di tenere i cani alla catena. Ma questa norma non basta: la formazione dei proprietari è fondamentale per garantire il benessere dei nostri amici a quattro zampe e rispettare la legge. Solo con l’educazione possiamo costruire un rapporto di fiducia e rispetto. È il momento di agire, informarsi e diffondere questa rivoluzione culturale.

Tempo di lettura: 3 minuti Un passo in avanti, un ulteriore salto verso la civiltà e verso il benessere degli animali. Dal primo luglio, infatti, è entrato in vigore, su tutto il territorio nazionale, il divieto di tenere i cani alla catena, pena sanzioni che vanno dai 500 ai 5000 euro. " Si tratta di una legge che è venuta fuori tra tante polemiche – ha commentato Antonietta Zarrelli, presidente sannita di ADA Liguria – e nel contrasto tra le associazioni. Si tratta, però, di qualcosa di molto importante. Con la vecchia legge 189 la catena non era menzionata e questo rendeva complicato dare ogni tipo di spiegazione e far capire che non era una pratica accettabile.

