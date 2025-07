I Coma Cose in crisi? La foto sui social prima del concerto | così provano a spazzare vie le voci sulla rottura

In un mare di voci e speculazioni, i Coma Cose decidono di smontare i rumors con una foto sui social che li immortala felici e affiatati. L’immagine, scattata a Ancona, testimonia che il duo è più unito che mai, pronto a conquistare il palco e i cuori dei fan questa sera. È la prova che, nonostante le voci, il loro legame resta saldo: le emozioni della musica sono più forti di qualsiasi gossip.

I Coma Cose rispondo alle speculazioni degli ultimi giorni su un loro presunto allontanamento. Sul profilo Instagram del duo è infatti comparsa una storia che mostra nuovamente Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano insieme. Nella foto pubblicata si vedono i due in un palazzo nei pressi del porto di Ancona, città nella quale si esibiranno questa sera, venerdì 4 luglio, in una delle tappe del loro tour estivo “ComaCose Live25”. Lei è sorridente e intenta a salutare i fan mostrando il simbolo della pace, forse un segnale. Lui invece, più serio, guarda fisso in camera con uno sguardo criptico. Questa foto insieme sembra essere una prima rassicurazione ai fan del duo, ulteriori certezze potrebbero arrivare questa sera sul palco dell’Arena del mare al porto vecchio di Ancona. 🔗 Leggi su Open.online