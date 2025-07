Thomas Partey accusato di stupro l’ex giocatore dell’Arsenal denunciato da tre donne

Una nuova vicenda scuote il mondo dello sport: Thomas Partey, ex centrocampista dell'Arsenal e della nazionale ghanese, è stato accusato di stupro e aggressione sessuale da tre donne, secondo quanto riferito dalla Metropolitan Police. La notizia ha suscitato sconcerto tra i tifosi e gli appassionati, aprendo un dibattito sulla tutela e la responsabilità degli atleti di fronte alle accuse di natura così grave. L'affare si evolve e le indagini continuano...

L’ex centrocampista dell’Arsenale e della nazionale ghanese Thomas Partey è stato accusato di stupro e aggressione sessuale su tre donne. Lo ha dichiarato la Metropolitan Police. «Il Crown Prosecution Service ha autorizzato la Metropolitan Police Service a incriminare un uomo dopo che i detective hanno presentato un fascicolo di prove», si legge nella nota. «La Met ha emesso un’accusa e una convocazione per Thomas Partey, 32 anni (13061992), residente nell’Hertfordshire, in relazione ai seguenti reati: cinque capi d’imputazione per stupro, un capo d’imputazione per aggressione sessuale». Il calciatore è accusato di due stupri su una donna, tre accuse di stupro riguardano un’altra donna, mentre l’accusa di aggressione sessuale riguarda una terza donna. 🔗 Leggi su Open.online

