Alexus Grynkewich è il nuovo comandante supremo della Nato

Il generale dell'aeronautica militare degli Stati Uniti Alexus G. Grynkewich ha assunto il comando dal generale Christopher G. Cavoli come 21° comandante supremo alleato in Europa (Saceur) durante una cerimonia tenutasi presso il quartier generale supremo delle potenze alleate in Europa (Shape) a Mons. Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha presieduto la cerimonia. «Insieme siamo pronti.