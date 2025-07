Amore finito per The Pozzolis Family | Non litigavamo mai

L’amore tra The Pozzolis Family si è concluso, ma il loro stile unico e ironico resta intatto. Dopo 22 anni di complicità, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli hanno deciso di separarsi, condividendo la notizia con il tipico sorriso che li ha resi amatissimi. In un’intervista al Corriere della Sera, rivelano le motivazioni di questa scelta, dimostrando che anche nei momenti difficili, l’ironia può essere la chiave per affrontare il cambiamento.

Dopo 22 anni dal loro primo incontro, un matrimonio e due figli, il duo comico composto da Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli si è definitivamente sciolto (almeno nel privato). Con un post su Instagram sul profilo The Pozzolis Family, i due hanno annunciato la separazione con il tono ironico che li ha, da sempre, contraddistinti. Inoltre, hanno raccontato la vicenda in un’intervista al Corriere della Sera, dove spigano le motivazioni di questa scelta. Amore al capolinea per The Pozzolis Family: “Ci siamo separati”. La decisione, spiegano, è arrivata ben un anno fa, a luglio 2024. Ma prima di dare in pasto ai social la notizia, i due si sono preoccupati di metabolizzare la cosa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Amore finito per The Pozzolis Family: “Non litigavamo mai”

