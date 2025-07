Pro e contro del Gpl Perché è vietato per ora nei parcheggi sotterranei

Il GPL, noto anche come autogas, rappresenta una valida alternativa economica e più sostenibile rispetto alla benzina e al diesel. Tuttavia, il suo utilizzo è al centro di un acceso dibattito, soprattutto in città come Roma, dove i divieti nei parcheggi sotterranei limitano le sue applicazioni. Analizziamo insieme i pro e contro di questa scelta, per capire meglio se può essere la soluzione giusta per il nostro futuro.

Roma, 4 luglio 2025 – L'Italia è tra i Paesi europei con la maggiore diffusione di veicoli alimentati a Gpl: con circa 4.470 impianti attivi sul territorio, autostrade incluse, il Gpl rappresenta una soluzione per tanti italiani che cercano un risparmio sui costi del carburante senza compromettere l'ambiente. L' esplosione che si è verificata a Roma, ad un impianto sulla Prenestina, ha riaperto il dibattito sul rapporto rischibenefici della presenza di impianti di Gas di petrolio liquefatto e di un numero sempre crescente di vetture ibride o con impianto Gpl. Un distributore di GPL. Negli ultimi tempi i prezzi di Gas Metano e Gpl sonon aumentati.

