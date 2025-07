Calciomercato Juve rivelazione sull’attacco | David non può essere il solo acquisto ecco perché E sul futuro di Vlahovic…

Il calciomercato della Juventus si infiamma con una rivelazione sorprendente sull’attacco: Jonathan David potrebbe non essere l’unico grande acquisto e il futuro di Dusan Vlahovic resta incerto. La strategia bianconera sembra puntare a un attacco più forte e completo, ma cosa riserverà il mercato nei prossimi giorni? Scopriamo insieme le ultime novità e i possibili scenari per la casella offensiva della Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, rivelazione sull’attacco che riguarda il nuovo arrivato Jonathan David e il possibile partente Dusan Vlahovic. Intervistata da Radio Bianconera, la giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle ha inquadrato gli ultimi movimenti del calciomercato Juve. Focus puntato sull’attacco, con i bianconeri che hanno appena definito l’arrivo di Jonathan David e si preparano alla partenza di Dusan Vlahovic, che non rinnoverà il contratto con la Vecchia Signora. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. CALCIOMERCATO JUVE – « È meglio aspettare a giudicare secondo me. L’anno scorso sulla carta il mercato non era stato negativo, nessuno si aspettava che Douglas Luiz e Koopmeiners facessero così male, su Nico Gonzalez sono sempre stata un po’ scettica ammetto perché non è un giocatore che fa la differenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, rivelazione sull’attacco: «David non può essere il solo acquisto, ecco perché. E sul futuro di Vlahovic…»

In questa notizia si parla di: juve - calciomercato - rivelazione - attacco

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Calciomercato #Juventus, #Tudor detta legge! Per rinforzare l’attacco vorrebbe quel giocatore rivelazione della scorsa #SerieA. Il nome Vai su X

? #Calciomercato #Juve: la domanda è una sola, dove serve l'acquisto più importante? Un bomber per l'#attacco ?, un leader a #centrocampo o un muro per la #difesa ? Quale reparto ha la priorità assoluta secondo voi? Ditecelo nei commenti! LEG Vai su Facebook

Calciomercato Juventus, i nomi a sorpresa per l'attacco; Juventus in pressing su Endrick: dalla Spagna la rivelazione sul talento del Real Madrid; Chiesa-Real Madrid: calciomercato Juventus, la rivelazione dalla Spagna.

Calciomercato Juve, la rivelazione: sfuma quella firma! Rifiutata anche l’ultima offerta dei bianconeri. Cosa succede ora - Il riscatto di Conceicao sarebbe sempre più lontano: novità sull’esterno portoghese Dopo il no del Porto alla proposta della Juventus per Concei ... Lo riporta juventusnews24.com

La rivoluzione della Juventus parte dall'attacco: cosa cambia con David (e Osimhen) - La Juventus mette a segno il colpo a zero Jonathan David e non si vuole fermare qui: tratta Osimhen per quella che sarebbe una rivoluzione dell'attacco bianconero. Da sport.sky.it