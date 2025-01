Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Milan-Parma, torna Christian Pulisic dal 1’, fuori Fofana? La scelta

Leggi su Dailymilan.it

Ecco ladelper la sfida con il: Sergio Conceiçao rilanciadal 1?, lasu.Archiviata la vittoria sofferta in Champions League contro il Girona, ildi Sergio Conceicaoin campo in Serie A, nel lunch match delle 12.30 con il. I rossoneri avranno il compito di ottenere i tre punti e sfruttare la sconfitta della Juve con il Napoli per accorciare sui bianconeri.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore portoghese si affiderà al solito 4-2-3-1, con qualche novità rispetto alle ultime gare. In porta c’è il solito Mike Maignan. In difesa Davide Calabria prende il posto dell’infortunato Emerson Royal sulla destra, con Theo Hernandez confermato a sinistra. I due centrali saranno, invece, Pavlovic e Gabbia.