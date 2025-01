Secoloditalia.it - Non arrivano i commissari Rai per Ranucci: al massimo torna Rex. Smentita l’ultima bufala della sinistra

Leggi su Secoloditalia.it

per Sigfridoe i conduttori Rai scomodi? Neanche per sogno. Gli unicipienamente titolati in Rai restano quelli delle fiction e delle repliche di Rex e delo Ricciardi.«Un attacco alla professione giornalistica; un modo ulteriore per mettere sotto stretto controllo l’informazione del servizio pubblico». A lanciare l’allarme l’Usigrai, storico braccio sindacalein Rai. Un allarme lanciato dopo la circolare dell’amministratore delegato Rai in cui si annuncerebbero isui programmi giornalistici dei Generi, quelli «che realizzano alcuni tra i programmi televisivi più vistitv pubblica».La nota allarmata del braccio sindacalein RaiCon un documento diffuso venerdì l’amministratore delegato Gianpaolo Rossi «annuncia che il controllo editoriale sui programmi non è più dei Direttori di Genere o dei conduttori e autori dei programmi, ma viene affidato a delle non meglio precisate strutture editoriali» denuncia l’Usigrai che punta l’indice sul documento scritto «in termini ambigui e approssimativi.