Liberoquotidiano.it - Musica e libri, lacrime e sorrisi: Luca Beatrice, un addio in bianco e nero

Il cielo di Torino è basso, liquido e. Opprime e disorienta, inghiotte forme e colori. È un manto che avvolge la facciata in pietra bianca della Cattedrale di San Giovanni Battista, bianche sono le rose che coprono la bara in legno chiaro, bianca è l'auto che la trasporta. Lungo i dodici gradini che conducono al sagrato si accalcano centinaia di persone. Arrivando da via XX settembre sembrano un'enorme macchia nera ma da vicino formano un unico abbraccio stretto come un nodo attorno a. Volti scuri, sguardi perduti nel vuoto, risucchiati dentro la stessa domanda, quel perché che risuona nella testa di chi è arrivato qui da Roma, da Milano, da Venezia, da Londra, da Parigi e da chissà quale altro pezzo di mondo. Un perché che rimbomba ancora, anche quando i batacchi delle campane che cantano la morte si mettono a tacere.