Mikey Madison indossa camicia e cravatta meglio di te

Per molte donne,è quella ragazza. Basta scorrere TikTok nelle ultime settimane per notare come la vostra FYP è stato benedetta dai suoi abiti di raso rosa di Miu Miu e dai suoi abiti neri di pizzo di Schiaparelli. Ma anche se è ovviamente molto brava nell'abbigliamento femminile, sa ne intende anche di quello maschile.Pochi giorni fa, mentre si recava agli studi della CBS a New York, la star di Anora ha sfoggiato un abito per il quale la maggior parte dei ragazzi di Hollywood avrebbe ucciso negli anni '90. Sopra,va un paio di occhiali da sole di produzione italiana della sfuggente collaborazione Khaite x Oliver Peoples. Poi hato un grande cappotto di lana di Proenza Schouler sulle spalle, sopra a dei pantaloni a gamba larga.Celebrity Sightings In New York City - January 23, 2025Raymond HallAveva un aspetto incredibile.