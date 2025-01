Inter-news.it - LIVE Lecce-Inter, Serie A: cronaca e risultato in diretta

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la ventiduesima giornata dellaA 2024-25. Segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i salentini allenati da Marco Giampaolo. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo “Via del Mare” di(ore 18.00) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP17.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio della partita tra, partita valida per la ventiduesima giornata diA. Di seguito le formazioni ufficiali:, LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): 30 Falcone; 12 Guilbert, 6 Baschirotto, 19 Jean, 13 Dorgu; 29 Coulibaly, 75 Pierret, 14 Helgason; 50 Pierotti, 9 Krstovic, 7 Morente.In panchina: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 98 Borbei, 20 Ramadani, 21 Bonifazi, 23 Burnete, 25 Gallo, 27 McJannet, 37 Karlsson, 77 Kaba.