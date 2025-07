Irama in concerto invita a sorpresa una fan emozionata sul palco per cantare l’inedito Giulia – IL VIDEO

Ieri sera, a Villa Manin di Codroipo, Irama ha dato il via al suo tour estivo con un concerto memorabile. Tra i momenti più emozionanti, la sorpresa riservata a una fan: invitata sul palco, ha condiviso con l’artista l’inedito “Giulia”, regalando al pubblico un’ora di pura magia. Un’esperienza che ha reso quella serata indimenticabile, sottolineando il legame speciale tra Irama e i suoi fan. E questa è solo la prima tappa di un viaggio musicale da non perdere!

Ieri sera, mercoledì 2 luglio, è partito da Villa Manin a Codroipo (UD) il tour estivo di Irama, che lo porterà sui palchi dei principali festival italiani. In scaletta tanti brani da “Ovunque sarai” a “La genesi del tuo colore”, passando per “Yo quiero amarte”. Un momento in particolare ha scatenato il pubblico quando, durante l’inedito “Giulia”. Irama ha invitato sul palco una fan di nome Giulia, cantando il brano accanto a lei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Irama in concerto invita a sorpresa una fan emozionata sul palco per cantare l’inedito “Giulia” – IL VIDEO

