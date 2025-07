Gamba umana ritrovata su una spiaggia con calza e scarpa potrebbe appartenere a un corpo ritrovato a 113 chilometri di distanza

Una scoperta inquietante scuote le coste della Scozia: una gamba umana con calza e scarpa ritrovata a Prestwick potrebbe essere l’indizio di un collegamento con un corpo trovato in Irlanda del Nord, a circa 113 chilometri di distanza. La vicenda apre nuovi orizzonti su un mistero ancora irrisolto, lasciando dietro di sé più domande che risposte. Cosa si nasconde dietro questa strana coincidenza? La verità potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo.

Una gamba ritrovata in una spiaggia della Scozia potrebbe appartenere a un corpo rinvenuto in Irlanda del Nord, a circa 70 miglia di distanza (circa 113 chilometri). Siamo sulla spiaggia di Prestwick, nella contea di South Ayrshire: è il 10 giugno, ore 11 del mattino, quando viene avvistato l’arto. Lo scrive il Glasgow Times. Il corpo al quale la gamba potrebbe appartenere era invece stato trovato il 21 maggio nella zona di Donaghadee Road, nell’Irlanda del Nord. Stando alla Bbc, l’arto appartiene a una persona scomparsa al di fuori della Scozia e il Daily Mail aggiunge che si tratterebbe di un uomo scomparso dal villaggio costiero di Millisle, nell’Irlanda del Nord, nel mese di maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gamba umana ritrovata su una spiaggia con calza e scarpa, “potrebbe appartenere a un corpo ritrovato a 113 chilometri di distanza”

