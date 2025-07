Usa la Casa Bianca sponsorizza la Big Beautiful Bill come un accessorio per capelli | È bellissimo E ti farà tornare i dollari in tasca – Il video

Scopri come la Casa Bianca ha trasformato la grande legge fiscale in un accessorio per capelli, la Big Beautiful Bill, annunciata con stile su Instagram. Un provvedimento da mille miliardi di dollari che promette di far tornare i dollari nelle tasche degli americani, grazie a strategie intelligenti come la riduzione delle trattenute e l’aumento delle detrazioni. Ma quale sarà il vero impatto di questa mossa sorprendente?

La Big beautiful bill, maxi-legge fiscale, tanto desiderata dal presidente Donald Trump, promossa come un prodigioso accessorio per capelli. Così, su Instagram, la Casa Bianca annuncia il provvedimento, che vale circa mille miliardi di dollari e punta a tagliare le tasse statunitensi con alcuni stratagemmi, come l’eliminazione delle trattenute sulle mance e sugli straordinari o l’ aumento del limite di detrazione per le imposte statali e locali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The White House (@whitehouse) «Guarda il prima e dopo, è fantastico». « Stipendio fisso? Completamente al verde? Aumentalo con la grande e bella legge del presidente Trump. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: casa - bianca - beautiful - bill

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

L’ideologo anti migranti della Casa Bianca pubblica un altro tweet da brividi: salvare la civiltà americana Come? Approvando il big beautiful bill Perché? Inasprisce la guerra agli stranieri Vai su X

Il ritorno di #Trump alla Casa Bianca ha avuto sulla politica internazionale dell'#energia conseguenze non dissimili a quelle avute sul più ampio piano delle relazioni internazionali. Diversi i piani della partita energetica internazionale sui quali il nuovo corso di Vai su Facebook

Usa, la Casa Bianca sponsorizza la Big Beautiful Bill come un accessorio per capelli: «È bellissimo. E ti farà tornare i dollari in tasca» - Il video; Stati Uniti, sprint finale per il ‘Big Beautiful Bill’: Trump annuncia accordo con il Vietnam; Il percorso accidentato del Big Beautiful Bill di Donald Trump.

Trump attende Netanyahu e incassa al Senato l'ok al Big beautiful Bill, che alza la spesa pubblica - Hamas, in attesa dell'ufficializzazione anche da parte del premier israeliano, in visita alla Casa Bianca ... Come scrive msn.com

Dazi, Ue e Usa stringono sul 10% | Musk torna a criticare la Casa Bianca sulla legge di bilancio - "È evidente, con la spesa folle di questo disegno di legge che aumenta il tetto del debito di un record di cinquemila miliardi di d ... Riporta msn.com