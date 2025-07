Dai ristoranti al fantacalcio fino a Spotify | tutte le spese pazze di Bittner presidente del Pentathlon condannato a 20 mesi

Una vicenda che mette in luce come le spese eccessive e le irregolarità possano compromettere la credibilità di figure di rilievo. Dalla cena di lusso alle spese per il fantacalcio, tutto si è complicato fino alla condanna di Fabrizio Bittner, presidente del Pentathlon. Un caso che scuote il mondo dello sport e della politica, rivelando come la trasparenza sia ormai essenziale per mantenere intatta la fiducia pubblica.

Cene di lusso, partite, abbonamenti, con giustificativi imprecisi e spesso confusi. L’ uso della carta federale, che sembrava quantomeno disinvolto, si è rivelato proprio irregolare. E per questo Fabrizio Bittner, presidente della Federazione Pentathlon, ma anche responsabile sport di Forza Italia, da sempre molto vicino al capogruppo Paolo Barelli, è stato condannato a 20 mesi dalla giustizia sportiva in primo grado. La vicenda era stata raccontata lo scorso maggio dal Fatto, che aveva avuto accesso ai rendiconti delle “ spese pazze ” (ormai si possono chiamare così senza timore di smentita) di Bittner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dai ristoranti al fantacalcio fino a Spotify: tutte le spese pazze di Bittner, presidente del Pentathlon, condannato a 20 mesi

