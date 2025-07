Napoli | vicinissimo l’acquisto di Beukema

Il Napoli si avvicina sempre più a Sam Beukema, il talento olandese di 26 anni che potrebbe rafforzare la difesa azzurra. Dopo aver già raggiunto un accordo con il calciatore, ora i partenopei devono definire le modalità con il Bologna, che chiede circa 30 milioni di euro. La trattativa è in fase avanzata e i tifosi attendono con entusiasmo il prossimo passo: l’accordo definitivo è ormai a portata di mano.

Prosegue il pressing del Napoli per arrivare al difensore olandese Sam Beukema (26 anni), di proprietà del Bologna. Dopo aver già trovato in maniera totale l'intesa con il calciatore sul lato del contratto, è ora tempo per gli azzurri di arrivare alla definizione dell'accordo anche con il Bologna per l'acquisto del difensore. Le parti sono vicine alla quota di 30 milioni di euro chiesta dagli emiliani, la trattativa procede spedita e la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare presto, da un momento all'altro. A dare una spinta decisiva verso il buon esito che dovrebbe avere questa trattativa, anche e soprattutto la volontà del calciatore.

