da shayda a la famiglia leroy e il dalai lama grandi storie e grandi personaggi per wanted

Un finale di anno ricco di ispirazione e passione si apre con l'universo di Wanted, dove grandi storie e personaggi leggendari come Shayda, la famiglia Leroy, il Dalai Lama e Sarah Bernhardt prendono vita sul grande schermo. È il momento di riscoprire il potere delle narrazioni che ci emozionano e ci uniscono, perché il cinema è soprattutto questo: un viaggio tra personaggi indimenticabili e storie che meritano di essere raccontate.

Un listino che mette al centro le storie e i grandi personaggi per Wanted. Un finale di anno che inizia con Shayda e arriva alle storie del Dalai Lama e Sarah Bernhardt. Storie che meritano di essere raccontate, personaggi con cui entrare in sintonia o da esplorare. Il cinema è anche questo e Wanted lo mette al centro della sua offerta per la seconda parte del 2025, in un periodo in cui le sale hanno bisogno di grandi storie e il pubblico ha bisogno di essere incuriosito e scosso. Due donne al centro dell'offerta di luglio Il secondo semestre 2025 di Wanted inizia con due figure femminili in difficoltà, seppur per motivi molto diversi tra loro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it