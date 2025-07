Fiesta!Roma Latin Festival | nuovi concerti

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e della passione con il FiestaRoma Latin Festival! Quest’anno, il festival si arricchisce di nuovi concerti imperdibili e vede il ritorno del partner RAI ISORADIO, che porterà esclusivi approfondimenti e interviste con la celebre Pamela D’Amico. Non perdere l’appuntamento di giovedì 3 luglio: sul palco salirà Prince Royce, l’idolo globale della musica latina. Un evento da non lasciarsi sfuggire!

Per il secondo anno consecutivo il Roma Latin Festival si avvarrà del paternariato di RAI ISORADIO che in qualità di Media Partner seguirà la manifestazione con interviste e approfondimenti che andranno in onda a partire dalla prima settimana di Luglio. L’inviata ufficiale di Rai Isoradio sarà la conduttrice autrice Pamela D’Amico. Sul palco di Fiesta – in Via delle Tre Fontane 24. giovedì 3 Luglio salirà Prince Royce l’idolo globale della bachata! Reduce del successo dell’album Llamada Perdida, nominato ai Latin Grammy 2024 nella categoria Mejor Album de Merengue yo Bachata, il pluripremiato cantautore Prince Royce è diventato, negli ultimi 12 anni, un’icona globale della bachata. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: latin - roma - festival - fiesta

‘FIESTA! ROMA LATIN FESTIVAL 2025’: serata da non perdere - Se sei appassionato di musica latina, non puoi perderti l’appuntamento con Fiesta! Roma Latin Festival, che il 13 giugno in Via delle Tre Fontane 24 vedrà protagonista Havana De Primera.

YAILIN LA MÁS VIRAL: NUOVA DATA AL FIESTA ROMA LATIN FESTIVAL IL 6 GIUGNO 2025 Ci siamo! Dopo l’annullamento della prima data, Fiesta rilancia alla grande: Yailin La Más Viral Roma al @fiesta_official Il nuovo appuntamento è fissato p Vai su Facebook

Domenica riapre i battenti Fiesta! Roma Latin Festival; Fiesta! Roma Latin Festival 2025: Gente De Zona e Lirico en La Casa infiammano l’estate; Fiesta!, Roma Latin Festival all'Eur.

Fiesta!Roma Latin Festival : nuovi concerti - Per il secondo anno consecutivo il Roma Latin Festival si avvarrà del paternariato di RAI ISORADIO che in qualità di Media Partner seguirà la manifestazione con interviste e approfondimenti che andran ... Da funweek.it

Fiesta Roma Latin Festival | 8-10 giugno 2023 - Roma Latin Festival 2023 giunge alla 28esima edizione e arriva al Parco Rosati all'Eur dall'8 al 10 giugno. Scrive romatoday.it